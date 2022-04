Atelier de vannerie & Chasse aux œufs – Spécial Pâques Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine

Côte-d'Or

Atelier de vannerie & Chasse aux œufs – Spécial Pâques Châtillon-sur-Seine, 27 avril 2022, Châtillon-sur-Seine. Atelier de vannerie & Chasse aux œufs – Spécial Pâques Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine

2022-04-27 – 2022-04-27 Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Viens réaliser ton panier en rotin pour partir ensuite à la chasse aux œufs dans le jardin de l’Office de Tourisme. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. contact@tourisme-chatillonnais.fr +33 3 80 91 13 19 Viens réaliser ton panier en rotin pour partir ensuite à la chasse aux œufs dans le jardin de l’Office de Tourisme. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or Autres Lieu Châtillon-sur-Seine Adresse Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Ville Châtillon-sur-Seine lieuville Office de Tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine Departement Côte-d'Or

Atelier de vannerie & Chasse aux œufs – Spécial Pâques Châtillon-sur-Seine 2022-04-27 was last modified: by Atelier de vannerie & Chasse aux œufs – Spécial Pâques Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine 27 avril 2022 Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or

Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or