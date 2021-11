Blondefontaine Blondefontaine Blondefontaine, Haute-Saône Atelier de vannerie Blondefontaine Blondefontaine Catégories d’évènement: Blondefontaine

Haute-Saône

Atelier de vannerie Blondefontaine, 27 novembre 2021, Blondefontaine. Atelier de vannerie Blondefontaine

2021-11-27 – 2021-11-27

Blondefontaine Haute-Saône Blondefontaine EUR 35 Le Lieu des Loups organise un atelier couronne de Noël, le samedi 27 novembre à 14h, à la salle des fêtes de Blondefontaine.

Pendant l’atelier, vous pourrez la décorer avec des végétaux récoltés et des décorations naturelles.

Durée : 3h

Tarif : 35€ / pers. +33 3 84 92 89 30 https://www.lelieudesloups.fr/ Le Lieu des Loups organise un atelier couronne de Noël, le samedi 27 novembre à 14h, à la salle des fêtes de Blondefontaine.

Pendant l’atelier, vous pourrez la décorer avec des végétaux récoltés et des décorations naturelles.

Durée : 3h

Tarif : 35€ / pers. Blondefontaine

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Blondefontaine, Haute-Saône Autres Lieu Blondefontaine Adresse Ville Blondefontaine lieuville Blondefontaine