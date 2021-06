Kaédi Gorgol,Kaédi Kaédi Atelier de validation du manuel de procédure des fonds souples du noyau fédérateur Gorgol Gorgol,Kaédi Kaédi Catégorie d’évènement: Kaédi

Gorgol, Kaédi, le vendredi 2 juillet

Le deuxième tour de table sera tenu le Mercredi 30 juin 2021 et portera comme ordre du jour amendement et validation du manuel de procédure par l’ensembles des membres du noyau fédérateur composé des OSC et pouvoirs publics du Gorgol, il s’agit notamment de faire une présentation power point du draft du manuel de procédure élaboré par la commission restreinte qui a été mandaté par le noyau fédérateur de la rédaction d’une proposition de manuel de procédure. Afin de susciter des échanges entre les participants et de trouver un communs accord la chargée de mission procèdera à la présentation du draft du manuel de procédure produit par le Noyau Fédérateur du Gorgol dans le cadre de la Phase Préparatoire d’un Programme Pluri Acteurs en Faveur de Jeunesse sur l’initiative des projets AJILE- Graine de Citoyenneté porté par le Grdr. Ainsi à la fin de la présentation une séance de travail sera consacrée à l’amendement et de validation du manuel de procédure pour permettre aux participants d’interagir par rapport au contenu du document. Concertation des acteurs du noyau fédérateur Gorgol (OSC, pouvoirs publics) autour de l’amendement et validation du manuel de procédures Gorgol,Kaédi kaédi Kaédi

2021-07-02T08:00:00 2021-07-02T12:00:00

