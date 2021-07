Saint-Denis Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Atelier de turban en wax Xaleyi Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis, le vendredi 16 juillet à 12:00

**Atelier de turban en wax Xaleyi** Xaleyi – les enfants d’avenir, de son doux prénom (Xaleyi – signifiant les enfants en wolof) est une association oeuvrant en faveur de la scolarité des écoliers sénégalais qui mène de nombreux projets depuis plus de 6 ans. Parmi eux, l’Opération rentrée, permettant de fournir, chaque année à plus de 3000 élèves, dans 6 régions différentes, l’ensemble des fournitures scolaires qui leur sera nécessaire, la création d’une Bibliothèque dans la région de Saint Louis, la réfection de tables bancs, de salles de classes, la création de jeu éducatif sénégalais, l’organisation de sorties scolaires, des cours de renforcements, des correspondances avec des écoles parisiennes, pour n’en citer que quelques uns. Pour financer tous ces beaux projets, Xaleyi a mis en place depuis 5 ans maintenant, une boutique solidaire. Quesaquo ? Tout simplement l’art du wax ! En lien avec des artisans locaux, l’association confectionnons chaque année différentes collections d’accessoires (enfants, femmes, hommes, bureautique) en wax. La totalité des recettes de ces ventes est reversée à l’association et aux financements de ses projets. Favorisant ainsi l’économie locale, Xaleyi fait découvrir l’art de la couleur au public parisien. Les tissus sont achetés au Sénégal, travaillés par des sénégalais, et l’association est extrêmement fière de porter le fruit de leur talent à un public qui n’aurait jamais eu l’occasion de les rencontrer Il y aura aussi un stand de vente d’objets en tissu. De 12h à 16h vous pourrez profiter d’une offre de restauration du BMK (Paris BaMaKo) – Vente de plats traditionnels africains. Le Parti Poétique vous invite à profiter d’une journée festive à Zone Sensible autour du continent africain, organisée en partenariat avec l’association BMK – Paris Bamako. Le temps d’une journée, vous pourrez participer à des ateliers de cuisine découvrir des stands d’artisans du continent africain et profiter d’un concert du groupe Fakuli à partir de 16h30. Une offre de restauration sur place vous sera également proposée par BMK ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE TOUTE LA JOURNÉE Le Parti Poétique vous invite à profiter d’une journée festive à Zone Sensible autour du continent africain ! Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

