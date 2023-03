Atelier de tressage sur métiers en bois de 1830 Atelier de tressage, 30 mars 2023, Paris.

Atelier de tressage sur métiers en bois de 1830 30 mars – 1 avril Atelier de tressage

L’atelier de Tressage ouvre ses portes à tout public et professionnel désireux de découvrir le tressage à révolution lente sur nos métiers en bois de 1830.

Notre atelier abrite également une mercerie singulière, un peu particulière où tous les produits sont fabriqués dans notre usine « La Société Choletaise de Fabrication » (SCF) située en France, à Andrezé dans le Maine-et-Loire : Lacets, galons, cordons, sangles, serpentines, passepoils, dentelles, tresses plates, taquets, et autres picots, autant de produits à découvrir, garantis 100% fabriqué en France.

L’Atelier de Tressage by SCF vous propose des démonstrations de fabrication de produits tressés d’1/2 heure sur nos métiers en bois du XIXème siècle.

Ateliers de démonstration sur réservation le 1er avril :

• 1/2 heure

• Réservation sur notre site l’Atelier de tressage- réservation Atelier

• Tout public

Programme de l’atelier découverte :

• Histoire des métiers bois

• Montage du métier

• Mise en mouvement du métier

Notre atelier est situé au coeur du Marais, dans le 3ème arrondissement de Paris, dans l’ancienne caserne des Minimes.

Atelier de tressage – 3, rue St Gilles – 75003 Paris

Contact : atelier@atelierdetressage.paris

Pour en savoir plus sur l’Atelier de tressage rendez-vous sur notre site : www.atelier de tressage.paris

Atelier de tressage 3, rue Saint Gilles, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.atelierdetressage.paris/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/atelierdetressagebyscf »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelierdetressage/?hl=fr »}, {« type »: « email », « value »: « atelier@atelierdetressage.paris »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0) 1 88 48 67 95 »}] [{« link »: « https://www.scfl.fr/fr/ »}, {« link »: « https://www.atelierdetressage.paris/produit/formations-au-tressage-1-2-heure-jema/ »}, {« link »: « mailto:atelier@atelierdetressage.paris »}, {« link »: « https://www.atelierdetressage.paris/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T11:30:00+02:00 – 2023-03-30T13:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

atelier découverte tressage

©Atelier de tressage by SCF