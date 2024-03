Atelier de tressage d’osier vivant Arcachon, mardi 26 mars 2024.

Atelier de tressage d’osier vivant Arcachon Gironde

Le jardin Dulas reçoit Vincent CASTANEIRA, artisan oséiculteur ( Entreprise TÊTE D’OSIER) pour un atelier de présentation, conseils ainsi que la réalisation en direct sur la journée d’une cabane en osier vivant en collaboratif au jardin Dulas.

L’osier permet la réalisation de clôtures naturelles, encadrements, structures de jardin végétales et même d’œuvre d’art.

Prévoir uniquement un sécateur et des vêtements confortables pour le jardin.

Un pique-nique collaboratif est organisé sur place.

Un moment de transmission de savoir-faire et d’échanges vous attend dans un cadre naturel et apaisant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 09:00:00

fin : 2024-03-26 17:00:00

Allée Gabriel Fauré

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier de tressage d’osier vivant Arcachon a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Arcachon