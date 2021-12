Paris Lab 110 bis - Ministère de l'Education nationale Paris Atelier de travail sur le lab du Ministère des Armées Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale, le vendredi 19 novembre à 09:00 La future équipe du lab se réunit au 110 bis pour concevoir sa future offre de service. Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale 54 rue de Bellechasse, 75007 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T12:00:00

