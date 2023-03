Atelier de Travail Collectif Die – Projet Alimentaire Territorial Communauté des Communes du Diois – Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme

Atelier de Travail Collectif Die – Projet Alimentaire Territorial 42 Rue Camille Buffardel Communauté des Communes du Diois – Salle Liberté Die Drôme

2023-03-13 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-13 20:00:00 20:00:00

Communauté des Communes du Diois – 42 Rue Camille Buffardel

Die

Atelier de travail collectif pour prioriser les actions du Projet Alimentaire Territorial du Diois. Ouvert à tous, sur inscription : https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-participatifs-du-projet-alimentaire-du-diois-1673944550 anne.rouch@paysdiois.fr +33 6 76 98 98 76

