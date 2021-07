Nantes Carré gris Loire-Atlantique, Nantes Atelier de transformation « de la terre au feu » Carré gris Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier de transformation « de la terre au feu » Carré gris, 31 juillet 2021, Nantes.

Horaire : 09:00 18:00

Gratuit : oui Tout public Pour activer le Carré Gris, le collectif d’architecture Gru+ propose pendant cette semaine des ateliers de transmission de savoirs-faire autour de la construction en terre crue.Au programme, création collective d’un four à pain en terre crue. Carré gris rue du breil Breil – Barberie Nantes

