PAPOTE AU POTAGER Atelier de transformation Auzainvilliers, 19 novembre 2023, Auzainvilliers.

Auzainvilliers,Vosges

Rencontre entre Roland Motte, jardinier professionnel sur France Bleu Sud Lorraine. Ouvert à tous : jardiniers amateurs, débutants ou confirmés.

Thème : les fruitiers.

Visite de l’atelier de transformation.

Exposition sur les abeilles, présence d’un apiculteur…

Remise des prix du concours photo « Votre potager ».

Possibilité de venir avec vos fruits pour les troquer en fin d’après-midi et aussi, d’apporter vos créations culinaires et jus pour un moment convivial.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 14:30:00 fin : 2023-11-19 17:30:00. 0 EUR.

Atelier de transformation Zone d’activités

Auzainvilliers 88140 Vosges Grand Est



Interview with professional gardener Roland Motte on France Bleu Sud Lorraine. Open to all: amateur gardeners, beginners or experienced.

Theme: fruit trees.

Visit to the processing workshop.

Exhibition on bees, presence of a beekeeper?

Prize-giving ceremony for the « Votre potager » photo competition.

You can bring your own fruit to trade at the end of the afternoon, or bring your own culinary creations and juices for a convivial moment.

Entrevista a Roland Motte, jardinero profesional, en France Bleu Sud Lorraine. Abierto a todos: jardineros aficionados, principiantes o experimentados.

Tema: los árboles frutales.

Visita al taller de transformación.

Exposición sobre las abejas, con la presencia de un apicultor..

Entrega de premios del concurso fotográfico « Tu huerto ».

Puede traer su propia fruta para intercambiarla al final de la tarde, o traer sus propias creaciones culinarias y zumos para un momento de convivencia.

Treffen zwischen Roland Motte, einem professionellen Gärtner, auf France Bleu Sud Lorraine. Offen für alle: Hobbygärtner, Anfänger oder Fortgeschrittene.

Thema: Obstbäume.

Besuch der Verarbeitungswerkstatt.

Ausstellung über Bienen, Anwesenheit eines Imkers?

Preisverleihung des Fotowettbewerbs « Ihr Gemüsegarten ».

Sie können auch Ihre eigenen kulinarischen Kreationen und Säfte mitbringen, um einen geselligen Moment zu erleben.

