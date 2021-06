Nantes Carré gris Loire-Atlantique, Nantes Atelier de Transformation 03 _ « De fil en textile » Carré gris Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

« De fil en textile » Pour activer le Carré Gris, le collectif d’architecture Gru+ propose pendant cette semaine des ateliers autour du médium du textile. Au programme, couture, tissage, tressage en vue de façonner collectivement des toiles d’ombrage pour la place. Chantiers participatifs de couture, tissage, tressage pour donner une nouvelle peau au Carré Gris Carré gris jacques feyder, nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T19:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T19:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T19:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T19:00:00;2021-08-28T09:00:00 2021-08-28T19:00:00

