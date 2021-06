Nantes Carré gris Loire-Atlantique, Nantes Atelier de Transformation 01 _ Activation du Carré Gris Carré gris Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

« Activation du Carré Gris » Le collectif d’architecture Gru+ retenu cet été pour animer le Carré Gris, cette place « vide » au coeur du Breil, débutera son tout premier chantier à partir du 07 Juillet. Il permettra de construire sur place les premiers éléments de transformation du Carré, de grands modules en bois qui accueilleront les différentes fabrications des semaines de chantiers suivantes (four à pain, toiles d’ombrage, tables et assises…) A partir du 07 Juillet, le collectif Gru+ commencera à activer les transformations sur le Carré Gris Carré gris jacques feyder, nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

