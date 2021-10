Paris Goethe-Institut Paris Paris Atelier de traduction : Franz Kafka, “Das Schloß” Goethe-Institut Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Goethe-Institut Paris, le lundi 8 novembre à 19:00

Alors que les Assises de la Traduction se terminent à Arles, le Goethe-Institut vous invite à vous immerger encore une fois dans l’exercice de traduction littéraire et propose de travailler en groupe à la re-traduction d’un extrait du grand classique de la littérature allemande **”Das Schloß” de Franz Kafka.** Inscription par mail en écrivant à [bibliotheque-paris@goethe.de](mailto:bibliotheque-paris@goethe.de) **Jean-Claude Mourlevat** est né en 1952 en Auvergne. Depuis 1997, il publie des ouvrages pour la jeunesse. Depuis, les livres se sont succédé avec bonheur, plébiscités par les lecteurs, la critique et les prix littéraires. Il est lauréat du Prix Astrid Lindgren 2021, considéré comme le Prix Nobel de la littérature jeunesse.

Entrée libre, réservation conseillée

Avec Jean-Claude Mourlevat

2021-11-08T19:00:00 2021-11-08T20:30:00

