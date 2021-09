Paris Goethe-Institut Paris Paris Atelier de traduction de poésie Goethe-Institut Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier de traduction de poésie Goethe-Institut Paris, 4 octobre 2021, Paris. Atelier de traduction de poésie

Goethe-Institut Paris, le lundi 4 octobre à 19:00

À l’occasion de la **Journée mondiale de la traduction** (célébrée le 30 septembre), nous vous proposons une immersion dans le processus de la traduction poétique. Laurent Cassagnau, germaniste et traducteur de nombreux poètes allemands contemporains, vous fera découvrir son travail de traducteur lors d’un atelier ouvert à tout.e.s. Le public sera invité à participer activement à la traduction de poèmes issus du recueil “Blue Box” de la poétesse allemande **Barbara Köhler**. Inscription par mail en écrivant à [bibliotheque-paris@goethe.de](mailto:bibliotheque-paris@goethe.de) Les participants recevront les poèmes à préparer quelques jours avant l’atelier. **Laurent Cassagnau** est traducteur et maître de conférences en études germaniques à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, spécialiste de poésie de langue allemande moderne et contemporaine.

Entrée libre, réservation conseillée

Avec Laurent Cassagnau Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T19:00:00 2021-10-04T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Goethe-Institut Paris Adresse 17 avenue d'Iéna 75116 Paris Ville Paris lieuville Goethe-Institut Paris Paris