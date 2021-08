Atelier de traduction basé sur un extrait de l’ouvrage de John Waters Lille / médiathèque Jean Lévy, 8 octobre 2021, Lille.

Atelier de traduction basé sur un extrait de l’ouvrage de John Waters

Lille / médiathèque Jean Lévy, le vendredi 8 octobre à 18:00

Réalisateur, scénariste, acteur, écrivain et artiste jusqu’au bout de sa célèbre moustache dessinée à l’eye-liner, John Waters – alias le Pape du Trash – revient avec M. Je-sais-tout (Actes Sud, 2021). À la fois mémoires et livre de conseils, au ton déjanté et acerbe, Waters continue d’épingler les travers de ses contemporains et de pourfendre ses ennemis : le conformisme, le bon goût, les racistes et homophobes de tous bords. Un texte radical et jubilatoire, magnifiquement traduit par Laure Manceau, qui animera cet atelier de traduction basé sur un extrait de l’ouvrage.

sur réservation gratuit

Lille / médiathèque Jean Lévy 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Lille-Centre Nord



