ATELIER DE TOURNAGE À ARGILEUM Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos

ATELIER DE TOURNAGE À ARGILEUM Saint-Jean-de-Fos, 25 février 2022, Saint-Jean-de-Fos. ATELIER DE TOURNAGE À ARGILEUM Saint-Jean-de-Fos

2022-02-25 10:30:00 – 2022-02-25 12:30:00

Saint-Jean-de-Fos Hérault Saint-Jean-de-Fos Durant les vacances, Argileum propose des ateliers pour une découverte de différentes techniques céramiques et une pratique de la poterie.

Venez réaliser une création en argile ! Les vendredis 25 février et 4 mars de 10h30 à 12h30. Durant les vacances, Argileum propose des ateliers pour une découverte de différentes techniques céramiques et une pratique de la poterie. Venez réaliser une création en argile ! +33 4 67 56 41 96 Durant les vacances, Argileum propose des ateliers pour une découverte de différentes techniques céramiques et une pratique de la poterie.

Venez réaliser une création en argile ! Les vendredis 25 février et 4 mars de 10h30 à 12h30. Saint-Jean-de-Fos

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Jean-de-Fos Autres Lieu Saint-Jean-de-Fos Adresse Ville Saint-Jean-de-Fos lieuville Saint-Jean-de-Fos