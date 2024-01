Atelier de tissage et filage à la Ferme du Temple Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand, dimanche 4 février 2024.

Atelier de tissage et filage à la Ferme du Temple.

Une journée où vous pourrez vous initier ou vous perfectionner au filage de la laine au rouet et au tissage de différentes matières (laine, lirette…) sur métier avec Sylviane lissière depuis une soixantaine d’années qui a pu approcher au fil de ces années diverses techniques lors de ses voyages et séjours au Népal , en Atlas saharien, dans les Emirats technique des bédouins.

– 6 à 8 personnes maximum selon les niveaux.

– Auberge espagnole le midi.

Inscription indispensable au 06.11.29.28.62 .

Ferme du Temple 470 Chemin du Temple

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:00:00

fin : 2024-02-04 17:30:00



