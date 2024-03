Atelier de tissage Croix Bâton Croix Mortevieille La Bretonnière-la-Claye, dimanche 7 avril 2024.

Atelier de tissage Croix Bâton Croix Mortevieille La Bretonnière-la-Claye Vendée

L’atelier de tissage Croix Bâton Croix organise des portes ouvertes à l’occasion des JEMA 2024 (journées européennes des métiers d’art )

À l’occasion des JEMA 2024, Marie Dixneuf ouvre son atelier de tissage au public pour la seconde fois.

Lors des JEMA 2023, Celle-ci a eu le plaisir de recevoir le trophée des Mains d’or par la chambre de métiers de la Vendée.

Pour honorer ce prix, elle vous propose cette année un fantastique programme !

Pour reprendre le thème 2024. Venez toucher et découvrir du bout de vos doigts les surfaces textiles imaginées et tissées par Marie Dixneuf. Les plus curieux peuvent essayer de tisser sur les métiers.

La visite s’organise sous forme de deux espaces.

1 L’atelier :

Démonstration de tissage artisanal.

Explication de la méthode travail et du processus de création.

Présentation de la matériauthèque (provenance des matériaux glanés, recyclés, up-cyclés)

2 Le showroom

L’espace showroom présente les nouvelles collections textiles et accessoires déco, tissées main de la marque Croix Bâton Croix créés par Marie Dixneuf.

Une nouveauté cette année

Pour le plaisir des petits et grands. Réalisez un petit tissage sur un cadre en carton et repartez avec votre œuvre. Du bout de vos doigts, vous choisissez vos fils et tissez selon votre imagination.

Au plaisir de vous recevoir à l’atelier !

Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Mortevieille 52 Rue de la Barrée

La Bretonnière-la-Claye 85320 Vendée Pays de la Loire contact@croixbatoncroix.com

L’événement Atelier de tissage Croix Bâton Croix La Bretonnière-la-Claye a été mis à jour le 2024-03-11 par Vendée Expansion