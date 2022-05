Atelier de tissage à la ceinture Institut suédois Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre de l’expo d’art contemporain “LONGING – fils tissés, récits croisés”, les artistes tisserands Mariana Silva Varela et Côme Touvay proposent un atelier de tissage ouvert à tous, pour apprendre à tisser avec le poids de son propre corps ! Cela fait bien longtemps que l’on raconte des histoires par le tissage. Depuis des millénaires, les tapisseries ont été employées pour des buts spirituels et religieux, pour relater les événements importants de la société ou encore en guise de propagande ou de protestation. À travers leurs tissages, les six artistes de l’expo LONGING – fils tissés, récits croisés évoquent leur histoire et interrogent les notions d’origine, d’héritage, d’appartenance, de la famille, de la spiritualité et de l’existence. Cet atelier est encadré par des étudiants de diverses écoles d’arts appliqués parisiennes, eux-mêmes formés par les artistes Mariana Silva Varela et Côme Touvay. Il s’agit d’une initiation au tissage à la ceinture, pratique ancestrale et universelle proposée ici avec des métiers à tisser suédois. L’atelier est en accès libre pendant trois heures. L’atelier est suivi d’une rencontre avec les artistes Mariana Silva Varela et Côme Touvay ainsi que Sophie Desrosiers, historienne et anthropologue spécialiste du textile. Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris Contact : https://paris.si.se/agenda/gardez-le-fil-atelier-de-tissage-a-la-ceinture/ edith.mariani@si.se https://paris.si.se/agenda/gardez-le-fil-atelier-de-tissage-a-la-ceinture/

Marcia Harvey Isaksson Outil permettant de réaliser le tissage à la ceinture.

