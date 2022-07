Atelier de tir à l’arc Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

2022-07-21 13:30:00 – 2022-07-25 18:00:00

Atelier de tir à l'arc
Château de Montaner, MONTANER, Montaner, Pyrénées-Atlantiques
4.5 6 EUR
Glissez-vous dans la peau d'un archer et domptez le longbow, ce très grand arc caractéristique de l'ère médiévale. Grâce aux précieux conseils des Archers de Fébus, chaque flèche atteindra sa cible !
chateau.montaner@adour-madiran.fr +33 5 59 81 98 29

