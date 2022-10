Atelier de théâtre et d’écriture – Résidence d’artiste, 26 octobre 2022, .

Atelier de théâtre et d’écriture – Résidence d’artiste



2022-10-26 – 2022-10-26

Des ateliers proposés dans le cadre d’une résidence d’artiste avec la Compagnie Lunée l’Ôtre…

Au fil d’un atelier de deux heures mêlant théâtre et écriture, une comédienne et une dramaturge invitent les participant.e.s à s’imprégner des gestes et du vocabulaire technique de la gravure pour en explorer toute la poésie et l’expressivité.

Chacun.e est amené.e à y loger sa propre histoire et ses fictions et à vivre ces procédés d’impression dans ce qu’ils peuvent raconter de plus intime. Prendre une feuille avec les mitaines, bercer une plaque dans l’acide, corriger un crevé, révéler un tirage sont autant de moments qui se prêtent au jeu et à l’imaginaire. Déployés en ateliers, ils invitent les novices et les passionné.e.s à une (re)découverte onirique et ludique des techniques de gravure.

Plonger dans l’univers de la gravure grâce à la création théâtrale

