Atelier de teinture Indigo Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Atelier de teinture Indigo Dax, 28 mai 2022, Dax. Atelier de teinture Indigo Ferme Busquet 66 route des Pyrénées Dax

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 16:00:00 Ferme Busquet 66 route des Pyrénées

Dax Landes EUR 80 80 Atelier de teinture Indigo “les bases” Montage d’une cuve indigo et créations de shibori. (dessins sur le tissu)

Première approche de teinture textiles dans 2 cuves différentes, fer et fructose.

Déjeuner maison sur place Atelier de teinture Indigo “les bases” Montage d’une cuve indigo et créations de shibori. (dessins sur le tissu)

Première approche de teinture textiles dans 2 cuves différentes, fer et fructose.

Déjeuner maison sur place +33 6 85 85 09 20 Atelier de teinture Indigo “les bases” Montage d’une cuve indigo et créations de shibori. (dessins sur le tissu)

Première approche de teinture textiles dans 2 cuves différentes, fer et fructose.

Déjeuner maison sur place Ferme Busquet 66 route des Pyrénées Dax

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Ferme Busquet 66 route des Pyrénées Ville Dax lieuville Ferme Busquet 66 route des Pyrénées Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Atelier de teinture Indigo Dax 2022-05-28 was last modified: by Atelier de teinture Indigo Dax Dax 28 mai 2022 Dax Landes

Dax Landes