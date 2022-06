Atelier de techniques d’orpaillage Blesle Blesle Catégories d’évènement: 43450

Blesle

Atelier de techniques d’orpaillage Blesle, 15 juillet 2022, Blesle. Atelier de techniques d’orpaillage Blesle

2022-07-15 – 2022-07-15

Blesle 43450 EUR 7 7 Jouez au chercheur d’or

A partir de 8 ans en autonomie (les plus jeunes pourront accompagner les parents) – 2 ateliers d’1h30 / Prêt de pan, de pelles, de loupes, une fiole donnée à chaque participant / Prévoir : chaussures d’eau Blesle

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 43450, Blesle Autres Lieu Blesle Adresse Ville Blesle lieuville Blesle Departement 43450

Blesle Blesle 43450 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blesle/

Atelier de techniques d’orpaillage Blesle 2022-07-15 was last modified: by Atelier de techniques d’orpaillage Blesle Blesle 15 juillet 2022 43450 Blesle

Blesle 43450