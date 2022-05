Atelier de technique vocale avec Ombres et Lumières et Coro Scarlatti Val-au-Perche, 27 mai 2022, Val-au-Perche.

Atelier de technique vocale avec Ombres et Lumières et Coro Scarlatti L’Hermitière Eglise et salle des fêtes Val-au-Perche

2022-05-27 – 2022-05-28 L’Hermitière Eglise et salle des fêtes

Val-au-Perche Orne

Les associations ‘Ombres et Lumières’ et ‘Coro Scarlatti’ proposent un atelier de technique vocale dirigé par Lorenzo Cipriani pendant le week-end de l’Ascension à l’Hermitière. nLes points fondamentaux : respiration, souplesse, projection, posture, justesse, vélocité, diction. Quatre œuvres de la Renaissance italienne seront travaillées et chantées le samedi lors d’un mini-concert où chaque participant pourra aussi chanter des œuvres de son choix. Emploi du temps : (l’atelier aura lieu dans la salle des fêtes et dans l’église) nVendredi 27 mai : 10h30 à 13h30 ensuite apéritif offert par l’associatio Coro Scarlatti – Pique-nique amical (à prévoir) reprise 15h00 – 16h30. nSamedi 28 mai : 10h30 à 12h30 – 12h30 à 13h00 mini-concert en l’église. nParticipation : 60€. – Inscriptions avant le 15 mai 2022. nModalités et fiche d’inscription à télécharger sur le site : Répertoire : extraits de ‘Il primo libro delle canzonette, madrigali, arie alla romana’ del Radesca di Foggia – Milano, 1605 nPartitions disponibles gracieusement sur le site internet ou, sur demande, par mail.

Les associations ‘Ombres et Lumières’ et ‘Coro Scarlatti’ proposent un atelier de technique vocale dirigé par Lorenzo Cipriani pendant le week-end de l’Ascension à l’Hermitière. nLes points fondamentaux : respiration, souplesse, projection, posture,…

stagechoral-hermitiere@yahoo.fr +33 6 52 29 44 77 http://lorenzocipriani.wixsite.com/accueil/stages-estivaux

Les associations ‘Ombres et Lumières’ et ‘Coro Scarlatti’ proposent un atelier de technique vocale dirigé par Lorenzo Cipriani pendant le week-end de l’Ascension à l’Hermitière. nLes points fondamentaux : respiration, souplesse, projection, posture, justesse, vélocité, diction. Quatre œuvres de la Renaissance italienne seront travaillées et chantées le samedi lors d’un mini-concert où chaque participant pourra aussi chanter des œuvres de son choix. Emploi du temps : (l’atelier aura lieu dans la salle des fêtes et dans l’église) nVendredi 27 mai : 10h30 à 13h30 ensuite apéritif offert par l’associatio Coro Scarlatti – Pique-nique amical (à prévoir) reprise 15h00 – 16h30. nSamedi 28 mai : 10h30 à 12h30 – 12h30 à 13h00 mini-concert en l’église. nParticipation : 60€. – Inscriptions avant le 15 mai 2022. nModalités et fiche d’inscription à télécharger sur le site : Répertoire : extraits de ‘Il primo libro delle canzonette, madrigali, arie alla romana’ del Radesca di Foggia – Milano, 1605 nPartitions disponibles gracieusement sur le site internet ou, sur demande, par mail.

L’Hermitière Eglise et salle des fêtes Val-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-05-13 par