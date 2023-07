Visite d’un atelier de tapissière Atelier de tapissière Montréal Catégories d’Évènement: Gers

Montréal Visite d’un atelier de tapissière Atelier de tapissière Montréal, 16 septembre 2023, Montréal. Visite d’un atelier de tapissière 16 et 17 septembre Atelier de tapissière Gratuit. Entrée libre. Visite de l’atelier d’une artisane tapissière. Démonstration des techniques du XVIIe siècle, panneaux pédagogiques présentant les méthodes traditionnelles, présentation des outils traditionnels. Utilisation de tissus écoresponsables. Atelier de tapissière 7 rue Pemay, 32250 Montréal-du-Gers Montréal 32250 Gers Occitanie 06 10 27 85 37 https://www.metiersdart-occitanie.com/?post_type=artisans_dart&p=256175 Atelier d’artisan en accès libre, panneaux pédagogiques et exposition sur les techniques du XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

