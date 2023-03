Atelier de tapissière atelier de tapissière Montréal Catégories d’Évènement: Gers

Atelier de tapissière atelier de tapissière, 27 mars 2023, Montréal. Atelier de tapissière 27 mars – 2 avril atelier de tapissière Atelier ouvert pour la visite, de 10 h à 17h30 au 47 rue Aurensan à Montréal du Gers. Tout au long de la semaine , je vous présente ma façon de travailler les matières nobles et naturelles qui rentrent dans la réfection des fauteuils avec des techniques du XVII ème siècle. Je suis une adepte du « slow made » qui est un mouvement dont l’objectif est la réhabilitation de la valeur temps pour mieux produire, mieux travailler et mieux consommer. Je mets à votre disposition des pièces d’études et des panneaux pédagogiques afin de comprendre les nombreuses étapes de réalisation. Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter par mail ou téléphone. Adresse de l’atelier : 47 rue Aurensan – 32 250 Montréal du Gers atelier de tapissière 32 250 Montréal du Gers france Montréal 32250 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0610278537 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T17:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 démonstrations tissu atelier de tapissière

