Venez partager un moment salé, fun et gourmand autour de tapas afro-vegan ! Alicia Makanja, nutrithérapeute spécialisée dans la nutrition végétale et Afro Centrée, vous invite réaliser des recettes originales de figer food avec des légumes tropicaux ! On débute le cours avec des tortillas de niébés avec de la banane plantain et autres surprises pour un cocktail de saveurs et textures en bouche. On poursuit avec des sucettes de gombos caramélisés, puis un pesto de moringa pour faire le plein de bons nutriments en se régalant. Et pour terminer, des petits buns express à la patate douce avant de déguster ensemble nos réalisations ! Cet atelier est l’occasion d’échanger sur la nutrition et de valoriser les produits Afro caribéens en les travaillant différemment. Au menu : tortillas de niébés avec de la banane plantain

sucettes de gombos caramélisés

pesto de moringa

petits buns à la patate douce Ensemble, préservons l’environnement : Pensez à ramener vos contenants afin de ne rien jeter. HOBA Parc Martin Luther King, 44 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-de-tapas-afro-vegan/ https://hoba.paris/evenement/atelier-de-tapas-afro-vegan/

