Atelier de tango argentin avec Charlotte Millour Bibliothèque Vaugirard Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier de tango argentin avec Charlotte Millour Bibliothèque Vaugirard, 15 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 juin 2022

de 19h15 à 20h45 A l’occasion du mois parisien du handicap, la bibliothèque Vaugirard propose un atelier de tango argentin adapté aux personnes ayant un handicap, et ouvert à tous. Charlotte Millour, passionnée par le tango argentin et sa culture, propose un atelier accessible à tous. “En développant notre écoute et donc notre sensibilité, nous prenons en considération notre interlocuteur, ce qui le pousse à donner le meilleur de lui-même. La relation avant tout, en toute exigence et bienveillance ! Ce n’est qu’une langue à apprendre, accessible à toutes et à tous.” Charlotte Millour Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe Paris 75015 Contact : 01 48 28 77 42 bibliotheque.vaugirard@paris.fr https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ Danse

Date complète :

2022-06-15T19:15:00+01:00_2022-06-15T20:45:00+01:00

William Beaucardet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Vaugirard Adresse 154 rue Lecourbe Ville Paris lieuville Bibliothèque Vaugirard Paris Departement Paris

Bibliothèque Vaugirard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier de tango argentin avec Charlotte Millour Bibliothèque Vaugirard 2022-06-15 was last modified: by Atelier de tango argentin avec Charlotte Millour Bibliothèque Vaugirard Bibliothèque Vaugirard 15 juin 2022 Bibliothèque Vaugirard Paris Paris

Paris Paris