Montmorillon cinéma le majestic Montmorillon, Vienne Atelier de street art et diffusion du film “le peuple et le loup” cinéma le majestic Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Atelier de street art et diffusion du film “le peuple et le loup” cinéma le majestic, 5 novembre 2021, Montmorillon. Atelier de street art et diffusion du film “le peuple et le loup”

cinéma le majestic, le vendredi 5 novembre à 16:00

Vendredi 5 novembre. Horaires à retrouver prochainement sur le site internet du cinéma le Majestic par l’Etoile en partenariat avec CINA cinéma le majestic 52 Bd de Strasbourg, 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T16:00:00 2021-11-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu cinéma le majestic Adresse 52 Bd de Strasbourg, 86500 Montmorillon Ville Montmorillon lieuville cinéma le majestic Montmorillon