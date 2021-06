Le Mans Le Mans 72000, Le Mans ATELIER DE SOPHROLOGIE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72000

Le Mans

ATELIER DE SOPHROLOGIE 2021-06-19 – 2021-06-19 Association Spirales – Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel

Le Mans 72000 Si vous vous sentez stressé(e), fatigué(e), ou emporté(e) par le tourbillon du quotidien… Si vous avez l’impression de subir les événements, des difficultés à vous autoriser une pause, ou encore des tensions musculaires ou des douleurs chroniques ?

2 heures de sophrologie pour approfondir les techniques de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive. Novice ou non, prenez un temps pour vous, pour :

•Couper du rythme de la semaine,

•vous recentrer sur l’instant présent,

•vous détendre physiquement et mentalement,

•faire le vide mental,

•orienter positivement les pensées. Informations pratiques : Dates : samedi 17 octobre 2020– Atelier de 10h à 12h

Lieu : Centre Beaulieu – 176 avenue François Chancel – 72000 Le Mans

Tarif et conditions : 20€ l’atelier..

DATES A VENIR : 19 juin de 10h à 12h 10 juillet de 10h à 12h Contacts : Anne Mauboussin : 06 07 99 67 52

3 Avenue Henri Lefeuvre

72100 Le Mans

Email : mauboussin.sophro@gmail.com

