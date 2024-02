Atelier de sophrologie : Gagner en sérénité dans votre vie Le Hasard Ludique Paris, dimanche 28 janvier 2024.

(Re)découvrez la sophrologie ! Prenez un temps pour vous dans la douceur et la bienveillance grâce aux Ateliers SOPHRO !

La sophrologie permet de renforcer l’équilibre entre les émotions, les pensées et le corps pour améliorer la qualité de vie de ceux qui la pratique.

Elle aide à répondre à des problématiques diverses et variées toujours dans ce même but.

La pratique est non tactile et est guidée par la voix du.de la sophrologue, vous n’avez plus qu’à vous laisser porter.

C’est une méthode psychocorporelle (qui combine le mental et le corps) basée sur des exercices alliant des mouvements doux*, des temps calmes, de la respiration contrôlée et des intentions mentales précises (visualisation, projections, etc..).

Ces sessions thématiques vous permettront de créer une belle boîte à outils à utiliser où que vous soyez !

Toujours dans le but de vous permettre l’autonomie dans votre épanouissement.

L’atelier se déroulera en plusieurs temps :

1. Petit temps d’échange pour se découvrir avec entre autres une présentation simple de la sophro et un temps pour répondre à tes questions s’il y en a.

2. Pratique d’exercices de relaxation dont une visualisation mentale (sous forme de méditation guidée) et de la respiration consciente.

3. Expression (à l’envie uniquement) des ressentis de la pratique pour renforcer encore plus ses bienfaits.

Alors partant.e ? Venez prendre soin de vous !

Prévoir de l’eau et une tenue confortable pour être à l’aise dans ce moment pour soi.

Si souhaité : une serviette pour vous installer et un petit plaid pour ne pas avoir froid durant la pratique immobile. (Tapis de yoga, coussins et chaises fournis par le lieu.)

*Les mouvements des exercices sont accessibles à tous et automatiquement adaptés aux capacités physiques ou mentales pouvant être altérées.

Venez sans craintes et comme vous êtes !

Car chacun le mérite : Faisons-nous fleurir, nous ferons fleurir le monde !

Sophrologue certifiée et semeuse de graines, je suis spécialisée dans l’apaisement et l’épanouissement personnel. Avec la bienveillance, le non jugement, le respect et l’adaptabilité à vos besoins que sont mes engagements; j’accompagne les personnes désireuses de changements à se sentir sereines et équilibrées même dans les périodes les plus compliquées. J’ai cœur à transmettre et rendre tout un chacun autonome dans l’atteinte de ses aspirations et l’amélioration de son quotidien pour plus d’épanouissement et d’apaisement.

