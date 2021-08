Paris CPBPL île de France, Paris Atelier de Sophrologie CPBPL Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier de Sophrologie CPBPL, 16 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 septembre 2021

de 20h à 21h30

Le jeudi 30 septembre 2021

de 20h à 21h30

Le jeudi 14 octobre 2021

de 20h à 21h30

Le jeudi 28 octobre 2021

de 20h à 21h30

payant

Venez découvrir la Sophrologie pour vous détendre et vous accorder une pause. Sylvain Clouté, en tant que sophrologue professionnel, vous propose des ateliers de Sophrologie un jeudi soir sur deux dans le 11e arrondissement de Paris. La Sophrologie est une approche qui permet de détendre le corps et l’esprit. Elle est issue de techniques de yoga, méditation, et hypnose notamment. Les ateliers comprennent plusieurs types d’exercices: – Des mouvements réalisés en conscience pour évacuer les tensions, – Des respirations pour apaiser le mental, – Et une relaxation/ visualisation pour approfondir la détente. Ces ateliers sont aussi une bonne occasion pour découvrir la Sophrologie. Ces ateliers ont pour intention de: – Se détendre, évacuer le trop plein de stress et de tensions, – Prendre du recul sur les tracas du quotidien, – Se ressourcer et aller un état d’esprit plus positif. – Apprendre à mieux respirer, réguler son stress et à réutiliser ces exercices dans votre quotidien si vous le souhaitez. Ils sont ouverts aux adultes de tout les âges. Pour confirmer votre inscription, un échange par téléphone avec Sylvain est recommandé (06 64 44 40 66). Les ateliers seront ainsi adaptés selon votre niveau et vos besoins. Événements -> Autre événement CPBPL 59 boulevard ménilmontant Paris 75011

2, 3 : Père Lachaise (88m) 2 : Philippe Auguste (429m)

Contact :Sylvain Clouté 0664444066 cloute.sylvain@gmail.com https://facebook.com/sylvainenergeticien/ 0664444066 cloute.sylvain@gmail.com Événements -> Autre événement

Date complète :

Lieu CPBPL Adresse 59 boulevard ménilmontant Ville Paris