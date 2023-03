La rencontre avec des bols en cristal Atelier de soi Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

La rencontre avec des bols en cristal Atelier de soi, 25 mars 2023, Aix-en-Provence . La rencontre avec des bols en cristal EUR 27 Rue Fernand Dol Atelier de soi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Atelier de soi 27 Rue Fernand Dol

2023-03-25 18:00:00 – 2023-03-25 19:00:00

Atelier de soi 27 Rue Fernand Dol

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône . EUR 15 20 Une soirée conviviale pour découvrir les nouveautés des bols chantants de l’alchimie du cristal



Rejoignez-nous pour une présentation décontractée, agrémentée d’interactions ludiques, afin de découvrir des bols d’alchimie en cristal :

● leur fabrication et leurs propriétés

● leurs fonctions et spécifications

● les différences avec les bols tibétains et les bols en cristal dépoli

● la thérapie sonore et les bains sonores



Une soirée portes ouvertes pour rencontrer, découvrir et apprendre à connaître ces merveilleuses créations uniques. Un mini-bain de son avec des bols en cristal est proposé à la fin de la séance. Une soirée portes ouvertes pour rencontrer, découvrir et apprendre à connaître ces merveilleuses créations uniques. Un mini-bain de son avec des bols en cristal est proposé à la fin de la séance. Googleform Atelier de soi 27 Rue Fernand Dol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Atelier de soi 27 Rue Fernand Dol Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Tarif EUR Lieu Ville Atelier de soi 27 Rue Fernand Dol Aix-en-Provence

La rencontre avec des bols en cristal Atelier de soi 2023-03-25 was last modified: by La rencontre avec des bols en cristal Atelier de soi Aix-en-Provence 25 mars 2023 27 Rue Fernand Dol Atelier de soi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Atelier de soi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône