Atelier de socio-esthétique Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Atelier de socio-esthétique Eu, 15 décembre 2022, Eu. Atelier de socio-esthétique

49 Route de Mancheville Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu Seine-Maritime Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville

2022-12-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-15

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville

Eu

Seine-Maritime Confection d’un soin du visage au chocolat pour préparer les fêtes en douceur. Inscription obligatoire auprès d’O2S Sport Santé Bien-être Groupe 1 : 14h

Groupe 2 : 17h30 Confection d’un soin du visage au chocolat pour préparer les fêtes en douceur. Inscription obligatoire auprès d’O2S Sport Santé Bien-être Groupe 1 : 14h

Groupe 2 : 17h30 o2s@villes-soeurs.fr +33 2 35 50 53 60 Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Eu Seine-Maritime Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Ville Eu lieuville Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Departement Seine-Maritime

Eu Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/

Atelier de socio-esthétique Eu 2022-12-15 was last modified: by Atelier de socio-esthétique Eu Eu 15 décembre 2022 49 Route de Mancheville Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu Seine-Maritime Eu seine-maritime

Eu Seine-Maritime