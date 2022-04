Atelier de Signes Associés à la Parole Saint-Pierre-es-Champs Saint-Pierre-es-Champs Catégories d’évènement: Oise

2022-04-26 13:30:00 – 2022-04-26 15:00:00

Saint-Pierre-es-Champs Oise Saint-Pierre-es-Champs 20 20 Les chaudoudoux de Stéphanie organise un atelier de Signes associés à la parole autour du quotidien de bébé. Rdv le mardi Mardi 26 avril 13h30 à la Côte Saint Hélène à Saint-Pierre-ès-Champs. 20€ par famille. Infos et inscription obligatoire au 06 16 38 88 46 Les chaudoudoux de Stéphanie organise un atelier de Signes associés à la parole autour du quotidien de bébé. Rdv le mardi Mardi 26 avril 13h30 à la Côte Saint Hélène à Saint-Pierre-ès-Champs. 20€ par famille. Infos et inscription obligatoire au 06 16 38 88 46 leschaudoudouxdestephanie@gmail.com +33 6 16 38 88 46 Les chaudoudoux de Stéphanie organise un atelier de Signes associés à la parole autour du quotidien de bébé. Rdv le mardi Mardi 26 avril 13h30 à la Côte Saint Hélène à Saint-Pierre-ès-Champs. 20€ par famille. Infos et inscription obligatoire au 06 16 38 88 46 Pixabay

