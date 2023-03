Découverte et initiation à la sérigraphie artisanale Atelier de sérigraphie l’Insoleuse – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Découverte et initiation à la sérigraphie artisanale Atelier de sérigraphie l’Insoleuse – Paris, 27 mars 2023, Paris. Découverte et initiation à la sérigraphie artisanale 27 mars – 2 avril Atelier de sérigraphie l’Insoleuse – Paris Je vous ouvre les portes de mon atelier au coeur du 9ème arrondissement de Paris pour vous faire découvrir la sérigraphie artisanale. Cette très ancienne technique nous permet de sublimer nos objets du quotidien en nous permettant de réaliser des impressions d’encres monotypes ou superposées sur divers supports, comme le papier, bois, carton, tissu, verre… Ainsi chaque objet qui nous accompagne, que nous regardons quotidiennement, que nous portons, peut être décoré, embelli, transformé par la sérigraphie.

A l’atelier, je réalise des affiches et tableaux de paysages et portraits retravaillés, et des impressions sur des vêtements recyclés pour leur donner une nouvelle allure.

Je propose également des ateliers à l’année et ponctuels à des enfants de 6 à 12 ans pour leur faire partager la magie de cette technique, mais aussi des week-ends ou soirées d’initiation aux adultes. Je vous attends pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art ! C’est toujours un plaisir de vous acceuillir à l’atelier lors de cet évènement. Je vous ferai découvrir les différentes étapes du processus, et vous expliquerai la préparation des écrans, l’insolation, la révélation et enfin vous laisserai réaliser quelques impressions pour que vous ressentiez le plaisir de mélanger les encres, de naper, de racler, d’imprimer… Atelier de sérigraphie l’Insoleuse – Paris 42 rue Louise Emilie de la Tour d’Auvergne, 75009 Paris 75009 Quartier de Rochechouart Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0623052259 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/l_insoleuse_de_paris/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

