dans le cadre de « Temple of Love », invitation à Gaëlle Choisne

Depuis toujours, les communautés MOGAI* (« Marginalized Orientations, Gender identities, And Intersex ») tentent de survivre et de trouver des outils pour créer leur propre espace et langage au sein d’un système dominant. Les pratiques de réappropriation telles que le détournement, le mashup, le piratage, le plagiat sont utilisées dans ce but par les minorités.

Un atelier d’initiation à la sérigraphie avec deux logos détournés à imprimer sur des sacs fournis ou des textiles amenés par les participants. Ils seront à la fois des outils de revendication politique et des signes distinctifs entre une communauté éphémère.

* L’artiste intitule cet atelier DYKE FRIDAY. Le terme « dyke » est au départ une insulte visant les femmes lesbiennes. Il est au contraire, depuis les années 1970, revendiqué par les contre-cultures lesbiennes comme un signe politique de résistance et d’appartenance à une communauté stigmatisée. Les marches des fiertés lesbiennes, par exemple, s’appellent chez les anglo-saxons « dyke march ». Se réapproprier le langage et se réapproprier les signes visuels sont deux aspects de la démarche de Roxanne Maillet.

_Atelier en continu, possibilité de venir avec son propre textile (vêtement ou autre tissu)_

Le MAC VAL est le premier musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 50. Le projet du musée s’est développé sur près d’une quinzaine d’années, suite à la création en 1982, du Fond Départemental d’Art Contemporain. Il est né de la conviction du Conseil général du Val-de-Marne qu’une action intense menée en faveur de la création artistique, tournée résolument vers ses publics, concourt à l’épanouissement de chacun, à la connaissance de l’autre, au respect mutuel, à la cohésion sociale. Une vision humaniste de la culture qui s’illustre dans les différentes missions du musée. Plus de 2500 œuvres la composent parmi elles, des œuvres d’artistes incontournables de la scène artistique tels que Christian Boltanski, Bruno Perrament, Claude Closky, Gina Pane, Annette Messager, Pierre Huyghe… mais aussi des œuvres d’artistes émergents affirmant la volonté du MAC/VAL d’être au plus proche de la création contemporaine. En résonance avec les accrochages de la collection, trois à quatre expositions temporaires sont présentées annuellement. Monographiques ou collectives, elles prennent la forme d’une invitation, naissent de la rencontre entre l’artiste et le musée. Construites comme un prolongement de la collection, les expositions nous permettent d’aller plus loin dans la découverte de l’art contemporain. L’équipe du MAC/VAL met son imagination au service du public en proposant des actions innovantes pour rendre accessible à tous la création artistique contemporaine. Avec des artistes confirmés ou en devenir, le MAC/VAL continue, au plus proche du public, d’être le passeur d’une création vivante au fil d’une programmation qui nous incite à nous interroger et à nous tourner vers l’avenir…

Taller de serigrafía con Roxanne Maillet y Célia Gaultier

Desde siempre, las comunidades MOGAI* («Marginalized Orientations, Gender Identities, And Intersex») intentan sobrevivir y encontrar herramientas para crear su propio espacio y lenguaje dentro de un sistema dominante. Las prácticas de reapropiación, como el secuestro, el mashup, la piratería y el plagio, son utilizadas con este fin por las minorías.

Un taller de iniciación a la serigrafía con dos logotipos desviados para imprimir en bolsas suministradas o textiles traídos por los participantes. Serán a la vez instrumentos de reivindicación política y signos distintivos entre una comunidad efímera.

El artista titula este taller DYKE FRIDAY. El término «Dyke» es inicialmente un insulto dirigido a las mujeres lesbianas. Por el contrario, desde la década de 1970, las contraculturas lesbianas lo reivindican como un signo político de resistencia y de pertenencia a una comunidad estigmatizada. Las marchas del orgullo lésbico, por ejemplo, se llaman entre los anglosajones «Dyke march». Recuperar el lenguaje y recuperar los signos visuales son dos aspectos del enfoque de Roxanne Maillet.

En el marco de «Temple of Love», invitación a Gaëlle Choisne

Taller continuo, posibilidad de venir con su propio textil (ropa u otra tela)

