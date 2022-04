Atelier de sérigraphie avec Roxanne Maillet et Célia Gaultier MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 14 mai 2022, Vitry-sur-Seine.

Atelier de sérigraphie avec Roxanne Maillet et Célia Gaultier

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, le samedi 14 mai à 15:00

**Atelier de sérigraphie avec Roxanne Maillet et Célia Gaultier** —————————————————————– Depuis toujours, les communautés MOGAI* (« Marginalized Orientations, Gender identities, And Intersex ») tentent de survivre et de trouver des outils pour créer leur propre espace et langage au sein d’un système dominant. Les pratiques de réappropriation telles que le détournement, le mashup, le piratage, le plagiat sont utilisées dans ce but par les minorités. Un atelier d’initiation à la sérigraphie avec deux logos détournés à imprimer sur des sacs fournis ou des textiles amenés par les participants. Ils seront à la fois des outils de revendication politique et des signes distinctifs entre une communauté éphémère. * L’artiste intitule cet atelier DYKE FRIDAY. Le terme « dyke » est au départ une insulte visant les femmes lesbiennes. Il est au contraire, depuis les années 1970, revendiqué par les contre-cultures lesbiennes comme un signe politique de résistance et d’appartenance à une communauté stigmatisée. Les marches des fiertés lesbiennes, par exemple, s’appellent chez les anglo-saxons « dyke march ». Se réapproprier le langage et se réapproprier les signes visuels sont deux aspects de la démarche de Roxanne Maillet. _Dans le cadre de « Temple of Love », invitation à Gaëlle Choisne_ _Atelier en continu, possibilité de venir avec son propre textile (vêtement ou autre tissu)_ [_MAC VAL_](https://www.macval.fr/Nuit-europeenne-des-musees-2022)

Entré libre

Atelier de sérigraphie avec Roxanne Maillet et Célia Gautier, dans le cadre de « Temple of Love », invitation à Gaëlle Choisne

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T18:00:00