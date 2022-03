Atelier de sérigraphie avec l’atelier Parades / Pierre Verdon Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

À l’occasion du spectacle [Alors que l’homme blanc dort](https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/culture/centre-culturel-athanor/spectacles/alors-que-lhomme-blanc-dort-11148), Athanor vous propose d’expérimenter la technique de la sérigraphie, aux côtés de Pierre Verdon / atelier Parades, qui a réalisé la scénographie du concert. – à partir de 12 ans – Gratuit – sur inscription, sous réserve d’être muni d’un billet pour le spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:00:00

