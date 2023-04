Atelier de sérigraphie avec Arianna Tamburini Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: île de France

Composer, imprimer, superposer, jouer avec les couleurs et découvrir la magie des mélanges sous 1-2-3 cadres de sérigraphie. UN ATELIER POUR S’INITIER À LA TECHNIQUE DE LA SÉRIGRAPHIE SUR PAPIER Arianna Tamburini, auteure-illustratrice, 100% italienne, née à Urbino, ville d’art, où elle a fait toutes ses études. Fascinée par les trames, les transparences, les mélanges de couleurs elle fait de la sérigraphie sa technique principale d’illustration. L’ ATELIER : petit bleu + petit jaune + petit rose. Découvrir l’impression artisanale sur papier avec la technique de la sérigraphie. Le samedi 13 mai | 16h À partir de 6 ans sur inscriptionDurée : 1h30 En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse. Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

