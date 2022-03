Atelier de sérigraphie autour de l’exposition « Revêtement, cicatrices polychromes » de Flora Moscovici Dijon, 6 avril 2022, Dijon.

Atelier de sérigraphie autour de l’exposition « Revêtement, cicatrices polychromes » de Flora Moscovici Les Ateliers Vortex 71 Rue des Rotondes Dijon

2022-04-06 14:30:00 – 2022-04-06 17:30:00 Les Ateliers Vortex 71 Rue des Rotondes

Dijon Côte-d’Or

Dans une logique d’ouverture de leurs espaces de création et de production, Les Ateliers Vortex proposent aux ados un atelier permettant de découvrir la pratique de la sérigraphie sur bâche. Chaque atelier permet une découverte approfondie du médium et de ses différentes techniques ainsi qu’une expérimentation à travers la création d’un motif et de son impression sur tote-bag. Pour cet atelier les participants s’inspireront des oeuvres présentées dans l’exposition.

Inscription en ligne : https://cutt.ly/ySgMcec

Mercredi 6 avril à 14h30 aux Ateliers Vortex – Tarif : 15€ (paiement sur place)

contact@lesateliersvortex.com https://lesateliersvortex.com/

