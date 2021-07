Bidart Bidart Bidart, Pyrénées-Atlantiques Atelier de sensibilisation « Terre Océan » Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Atelier de sensibilisation « Terre Océan » Bidart, 18 août 2021-18 août 2021, Bidart. Atelier de sensibilisation « Terre Océan » 2021-08-18 14:00:00 – 2021-08-18 18:00:00 Rue Erretegia Plage d’Erretegia

Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart Stand de l’association Water family installé sur la plage d’Erretegia, à côté du poste MNS.

Sensibilisation sur les thématiques environnementales : déchets / pollution / érosion / zones protégées / renaturation

Possibilité de jouer au jeu « Terre océan » spécialement confectionné par l’association. Stand de l’association Water family installé sur la plage d’Erretegia, à côté du poste MNS.

Sensibilisation sur les thématiques environnementales : déchets / pollution / érosion / zones protégées / renaturation

Possibilité de jouer au jeu « Terre océan » spécialement confectionné par l’association. Stand de l’association Water family installé sur la plage d’Erretegia, à côté du poste MNS.

Sensibilisation sur les thématiques environnementales : déchets / pollution / érosion / zones protégées / renaturation

Possibilité de jouer au jeu « Terre océan » spécialement confectionné par l’association. Waterfamily dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT Bidart

Détails Catégories d’évènement: Bidart, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Bidart Adresse Rue Erretegia Plage d'Erretegia Ville Bidart lieuville 43.44573#-1.58944