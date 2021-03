Le Blanc Lycée Pasteur Le Blanc Atelier de sensibilisation sur les discriminations et l’homophobie Lycée Pasteur Le Blanc Catégorie d’évènement: Le Blanc

Dans le cadre d’une collaboration régulière avec le lycée polyvalent Pasteur, sur Le Blanc (Indre) SOS homophobie et le CORAH36 interviendront le 25 mars devant 3 classes de première: une première pro mécanique automobile, et deux premières générales. Après un tour d’horizon sur les discriminations, essentiellement racisme et sexisme, l’accent est mis sur l’homophobie et la transphobie, l’égalité femmes-hommes, le rappel des lois et les régles du vivre ensemble. Le CORAH36 (collectif opérationnel de lutte contre le racisme antisémitisme et l’homophobie de l’Indre) SOS homophobie interviendront le 25 mars devant 3 classes de première Lycée Pasteur 12 boulevard François Mitterrand, 36300 Le Blanc. Le Blanc

