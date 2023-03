ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LE LOMBRICOMPOSTAGE Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LE LOMBRICOMPOSTAGE, 30 mars 2023, Palavas-les-Flots

2023-03-30 08:30:00 – 2023-03-30 13:00:00

De 8h30 à 13h- Atelier de sensibilisation sur le lombricompostage animé par les Ambassadeurs du tri du Pays de l'Or Agglomération – dans le cadre de la quinzaine « Tous au compost » – Marché rive droite Boulevard Maréchal Foch (Promenade du Port de Plaisance) – Infos : ambassadeur.tri@paysdelor.fr – https://tousaucompost.fr

