Atelier de sensibilisation : Oser aller vers ses voisins sans-abris Maison de la Conversation, 10 janvier 2023, Paris.

Le mardi 10 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

L’Atelier est gratuit et ouvert à tous !

Atelier de sensibilisation d’1h sur le BA-ba de la Lutte contre l’exclusion organisé par l’association Entourage

L’association Entourage donne aux personnes exclues et isolées les réseaux de soutien dont elles ont besoin, pour rebondir et leur permettre de reprendre leur place dans la société. Nous engageons la société civile à créer des relations de proximité et durables avec les personnes précaires.

Nous donnons aux voisins les outils dont ils ont besoin pour agir, à travers 3 piliers :

SENSIBILISER pour éveiller l’envie d’aller vers l’autre et déconstruire les préjugés

pour éveiller l’envie d’aller vers l’autre et déconstruire les préjugés CRÉER DU LIEN en animant des communautés locales de rencontres et d’entraide

en animant des communautés locales de rencontres et d’entraide REMOBILISER les personnes exclues et les faire participer à la vie de la société

C’est pourquoi, Entourage vous propose de participer à un atelier de sensibilisation pour oser aller vers ses voisins sans-abris : l’équipe Entourage vous donne les clefs pour appréhender le monde de la rue et les solutions d’aide existantes.

Repartez avec des conseils pratiques pour agir concrètement et devenir un citoyen encore plus engagé !

Un atelier de 1h sur le BA-ba de la Lutte contre l’exclusion.

Où ? Maison de la conversation, 12 Rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Quand ? Mardi 10 janvier, de 19h à 20h30

Et d’ici-là, pour mieux connaître le Réseau Entourage :

– Une courte vidéo pour découvrir l’association–

L’essentiel à savoir sur Entourage

Maison de la Conversation 12 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

Contact : https://app.entourage.social/actions/eqKViwzGQW3g 06 11 04 06 14 maelys@entourage.social https://www.facebook.com/EntourageIdf https://www.facebook.com/EntourageIdf https://app.entourage.social/actions/eqKViwzGQW3g

Mylène Deroche Deux personnes discutant lors d’une rencontre nomade