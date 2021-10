Paris École polyvalente publique Lancry Paris Atelier de sensibilisation environnement et climat dans les classes École polyvalente publique Lancry Paris Catégorie d’évènement: Paris

École polyvalente publique Lancry, le vendredi 15 octobre à 08:30

Atelier dans les classes « Sensibilisation aux problématiques environnementales et climatiques » Face aux différentes problématiques environnementales et climatiques, l’acte de bâtir est aujourd’hui questionné : Comment l’architecture participe-t-elle à réinventer la ville en réduisant son impact pour se tourner vers un modèle plus durable et confortable ? Animé par Aymeric Bemer, ingénieur qualité environnementale du bâtiment & enseignant.

Intervention dans les classes du 10e arrondissement.

