Atelier de sensibilisation démarche zéro déchet

Salle des chèvrevillais, le mercredi 24 novembre à 14:30

La mairie de Quévreville et Mon p’tit atelier de la Cop 21 vous proposent un atelier « zéro déchet » autour du thème de Noël. Au programme, quizz + échanges pour que chacun-e choisisse un défi pour la planète pour 2022 puis fabrication d’emballages cadeau, de formes en pâte auto-durcissantes et décorations festives de table et de salle en matériaux de récupération.

Sur inscription auprès de la mairie de Quévreville la Poterie

Salle des chèvrevillais Grande Rue, 76520 Quévreville-la-Poterie

2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T17:00:00

