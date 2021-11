Saint-Paër - Le Bourg Salle polyvalente Saint-Paër - Le Bourg, Seine-Maritime Atelier de sensibilisation démarche zéro déchet « Mon bouchon succulent » Salle polyvalente Saint-Paër - Le Bourg Catégories d’évènement: Saint-Paër - Le Bourg

Salle polyvalente, le samedi 27 novembre à 14:00

La commune de Saint Paër et Mon p’tit atelier de la Cop21 vous proposent une animation de plantation d’une bouture de plante grasse dans un bouchon en liège ! Le bouchon sera ensuite décoré selon les envies de chacun. Animation réalisée par Les jardins de Marjorie

Sans inscription

Animation de plantation d'une bouture de plante grasse dans un bouchon en liège
Salle polyvalente Le bourg Saint Paer
Saint-Paër – Le Bourg
Seine-Maritime

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T17:00:00

