Atelier de sensibilisation aux parcours d'exil : la Fresque de la Migration
Le samedi 01 avril 2023

L'association Kabubu vous emmène à la découverte des parcours migratoires d'Asrallah, de Kamal et de Mila La Fresque de la Migration est un outil d'information qui a pour objectif de sensibiliser de façon pédagogique et ludique à la thématique de la migration. L'atelier se réalise en groupe et permet de retracer le parcours, étape par étape, d'une personne qui quitte son pays pour s'installer en France. Le parcours de migration est humanisé pour sensibiliser aux enjeux de l'accueil en France et en Europe et encourager le partage et la rencontre multiculturelle.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly
16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

