Atelier de sensibilisation aux discriminations pour le collège Georges Braque de Rouen ESIGELEC Saint-Étienne-du-Rouvray, jeudi 21 mars 2024.

Atelier de sensibilisation aux discriminations pour le collège Georges Braque de Rouen Atelier de sensibilisation destiné à des collégien.nes Jeudi 21 mars, 10h30 ESIGELEC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T10:30:00+01:00 – 2024-03-21T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T10:30:00+01:00 – 2024-03-21T12:00:00+01:00

Atelier créé par le Service Relations Elèves à partir de photographies représentant des personnes de toutes origines, dans des situations diverses du quotidien. Les élèves sont invités à imaginer la vie de chaque personne en fonction du visuel qui leur est donné et à la présenter aux autres. Ce travail permet de mettre au jour les clichés que l’on peut avoir sur une personne en fonction de son apparence, ou de la situation dans laquelle elle est, et de déconstruire ces stéréotypes, expliquer les préjugés, leur impact et les discriminations qui en découlent.

A la fin de l’atelier, chaque élève est invité à écrire un engagement qu’il prend, de façon personnelle, pour lutter à l’avenir contre les discriminations.

ESIGELEC avenue Galilée 76800 Saint Etienne du Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie

